Entrepreneuriat des jeunes ; L'élevage d'insectes, une industrie rentable

Qazvin - IRNA - Un jeune entrepreneur de la province Qazvin située dans le nord-ouest du pays a déclaré : « L'élevage d'insectes dans les fermes pour aider à préparer les aliments pour le bétail, la volaille et les animaux aquatiques et les usages médicaux et la production de cosmétiques industriels est rentable et précieux, ce qui a reçu moins d'attention dans notre pays. »

Selon l’IRNA, Au cours des dernières décennies, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, de nouvelles méthodes et solutions pour gagner de l'argent ont été créées, dont l'élevage d'insectes. L'utilisation de protéines d'insectes à des fins nutritionnelles dans la préparation d'aliments pour le bétail, la volaille et les animaux aquatiques et à des fins médicales dans la préparation de divers médicaments ainsi que de cosmétiques est l'une des raisons les plus importantes de leur élevage et cette industrie est courante dans de nombreux pays européens. Mohammad Arvin, un jeune entrepreneur iranien, fait partie des éleveurs d'insectes qui a pu créer directement et indirectement l'entrepreneuriat d'un millier de personnes. « L'Iran a une très grande capacité à développer cette industrie, qui n'est malheureusement pas prise en compte, alors que dans certains pays, comme le Mexique, une grande partie des revenus de ses villageois est obtenue grâce à cela. » a déclaré Mohammad Arvin. « Avec le soutien des autorités et en informant les citoyens et les agriculteurs sur l'industrie de l'élevage d'insectes, un emploi à haut revenu peut être créé. Aussi, certaines politiques telles que le retour de la population dans les villages devraient être mises en œuvre. » a-t-il ajouté.