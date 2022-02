Le discours du président Raïssi à Mosalla de Téhéran

Selon l’IRNA, En félicitant la nation iranienne et tout le peuple libre du monde à l'occasion du 43e l'anniversaire de la victoire de la glorieuse Révolution islamique, commémorant la mémoire de l'Imam Khomeiny (r.a.) et des grands martyrs de la Révolution islamique et honorant les martyrs, le président Ebrahim Raïssi a déclaré vendredi après la marche du 22 Bahman dans un discours avant les sermons politiques de la prière du vendredi à la Mosalla de Téhéran: « La victoire de la révolution islamique en tant que symbole du pouvoir d’Allah a ébloui l'ensemble du monde. »

« Nous comptons sur notre cher peuple dans toutes les régions du pays pour la croissance économique et le développement, et nous n'avons jamais compté sur Vienne ou New York. » a-t-il noté.

« Nous n'acceptons pas la domination et nous n'abandonnons pas notre indépendance et nous n'opprimons pas et nous ne subissons pas l'oppression. » a souligné le président Raïssi.

La victoire de la Révolution islamique a marqué une civilisation au nom de l'Islam et au nom de la République, contrairement aux civilisations qui ont formé la polarisation du monde, était une nouvelle civilisation qui exigeait le bonheur de l'homme contemporain. » a-t-il ajouté.

Soulignant la nécessité d'une connaissance précise de la révolution islamique et de ses éléments d'identification, le président iranien a décrit les éléments d'identification de la révolution islamique et a déclaré: « La Révolution islamique est venue éliminer le régime corrompu qui soutenait les puissances dominantes et établir un système basé sur la religion, l'indépendance, la liberté et la République islamique. »

Le président a décrit le message du 22 bahman comme « un espoir pour le peuple iranien et tous les opprimés et les démunis du monde entier » et « le désespoir des oppresseurs et des tyrans du monde » et a déclaré : « Chaque jour que je suis dans ce gouvernement et que je vois les capacités, le soutien du peuple, la jeunesse motivée, les intellectuels compatissants de la révolution et du système, mon espoir pour l'avenir grandit de plus en plus. »