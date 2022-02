La 43e célébration de la victoire de la Révolution islamique d'Iran, manifestation de résistance et de fermeté du peuple iranien

Selon l'IRNA, la 43e célébration de la victoire de la révolution islamique, en respectant des protocoles sanitaires, a commencé à 9h30 d'aujourd'hui (11 février) dans 1 500 villes et plus de 3 000 villages d'Iran.

En raison des restrictions sanitaires liées au covide-19, la démarche nationale de cette année s’est fait plutôt dans des voitures personnelles et en famille.

Les voitures et les motos se sont déplacées dans des directions prédéterminées vers la place Azadi et là, l'un des meilleurs chanteurs internationaux du coran a chanté le saint coran et puis on a entendu l'hymne nationale de la République islamique d'Iran.

Des médias étrangers aussi étaient présents avec environ 200 reporters et photographes. Ainsi, plus de 6 300 reporters, photographes et photographes des médias nationaux ont couvert la commémoration du 22 Bahman (11 février) dans le pays.

Faire envoler des ballons et des papiers de couleur de la Tour Azadi; représentation des effets spéciaux; la chute des parachutistes des forces armées et des opérations aériennes, l'hymne national chanté par les soldats de l'armée de la République islamique d'Iran, la lecture du résolution sur le 22 Bahman 1400 (11 février 2022) et aussi la cérémonie d'offrir des bouquets de fleurs aux populations par des hélicoptères de l'armée de la République islamique d'Iran étaient une partie des programmes de la marche d'aujourd'hui à Téhéran.