L’Armée de l’Air iranienne équipe ses drones de bombe intelligente de précision

Selon l'IRNA depuis la base d'information du Bureau pour la Préservation et la Publication des œuvres du Leader de la Révolution islamique, le 8 février 2022 qui coïncidait avec le 43e anniversaire du ralliement des officiers de l'armée de l'air du régime despotique du Shah au mouvement révolutionnaire, qui est commémoré chaque année par une audience accordée par le Guide suprême de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, aux pilotes et officiers de l'Armée de l'Air iranienne, il a déclaré : « Réitérer le sermon d'allégeance par le personnel de l'Armée de l’Air en février 1978 était le fruit de la profondeur des connaissances et de la perspicacité religieuses, qui se sont poursuivies toute au long des années suivant la Révolution islamique. Le Leader a décrit la lutte des hommes braves au sein de l'Armée de l'Air contre les conspirations contre-révolutionnaires, la présence ultra-efficace de cette force dans la guerre imposée de Saddam et les efforts pour rompre la dépendance vis-à-vis des étrangers, comme des signes de cette continuation.

