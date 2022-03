L’Iran et la Croatie s’entendent sur l’essor des coopérations économiques

Selon l'IRNA, Hossein Amir-Abdollahian a poursuivi ses rencontres avec les ministres des Affaires étrangères participant à la 58e Conférence de Munich sur la sécurité et a rencontré le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Grlić Radman.

Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Croatie ont discuté du développement des relations bilatérales et de certaines questions d'intérêt commun dans les arènes régionales et internationales.

Amir Abdollahian a félicité le ministre croate des Affaires étrangères à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de la République de Croatie et a souhaité plein succès au gouvernement et au peuple de ce pays.

Exprimant ses regrets sur l'absence d'une commission économique conjointe à long terme entre les deux pays ces dernières années, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : « Le mécanisme de tenue d'une commission économique conjointe régulière entre l'Iran et la Croatie devrait être activé pour développer de bonnes relations politiques entre les deux pays dans le domaine économique et l'expansion globale des relations entre Téhéran et Zagreb. »

Le ministre croate des Affaires étrangères Gordan Grlić Radman s'est également félicité de la rencontre avec son homologue iranien, et a insisté sur la volonté du pays de développer et d'élargir la coopération économique dans tous les domaines, en particulier dans certains domaines d'avantage comparatif pour les deux pays, notamment l'industrie alimentaire en Croatie.

Le ministre croate des Affaires étrangères a également exprimé la volonté du pays de développer et de promouvoir la coopération culturelle, notamment dans le domaine de l'élargissement de la promotion et de l'enseignement des langues dans les deux pays, compte tenu de l'histoire des bonnes relations culturelles entre les deux pays.

Gordan Grlić Radman a également passé en revue les derniers développements dans les Balkans, discutant de certaines questions d'intérêt régional et international avec Amir Abdollahian.