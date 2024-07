Message du Guide suprême à l’Union des associations islamiques d’étudiants en Europe

« Au nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Chers étudiants !

Votre association bien établie et de bonne réputation, ainsi que la poursuite de ses activités, sont un phénomène prometteur. Cette présence collective peut – à sa manière – jouer un rôle dans les enjeux complexes du monde. Avoir un impact sur les grands enjeux, plus que du nombre des militants, dépend de leur motivation et confiance en soi ; Et ce capital précieux, Dieu soit loué, est présent et évident en vous, jeunesse iranienne fidèle et révolutionnaire.

Vous connaissez les enjeux importants et les calamités nouvelles et anciennes du monde. Le plus récent d’entre eux est la tragédie sans précédent à Gaza ; Le plus important d’entre eux est l’échec moral, politique et social de l’Occident, des politiciens occidentaux et de la civilisation occidentale ; Le plus instructif d’entre eux est l’incapacité de la libérale démocratie ; L’étincelle, faible mais pleine d’espoir, des manifestations publiques, notamment celles des étudiants aux États-Unis et en Europe, constitue également l’un des problèmes actuels les plus importants. La région de l’Asie de l’Ouest et notre cher pays sont également confrontés à de nombreux problèmes, petits et grands.

Ce sont tous des domaines de réflexion, de travail et d’initiative pour un groupe béni comme le vôtre. Je prie Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Sage pour votre succès.

Sayed Ali Khamenei