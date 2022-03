Élargissement des relations commerciales Iran-Irak/ Organisation de la 3e expo internationale sur l'investissement en Irak prévue au printemps 2022

Dans une interview accordée à l'IRNA, Seyyed Alireza Sadrzadeh, le directeur de l'exposition, a déclaré : « Selon les plans économiques du pays, qui sont basés sur l'expansion des relations commerciales avec les pays voisins, l'Irak occupe une place particulière en tant que l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran. »

Évoquant le volume de plus de 7,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays l'an dernier, il a ajouté : « Après des années du conflit, le processus de reconstruction en Irak a commencé depuis un certain temps, il ne fait donc aucun doute que les relations commerciales entre les deux pays voisins ont un grand potentiel d'expansion et une bonne opportunité pour les hommes d'affaires, commerçants et producteurs iraniens sur le marché. »

L’Irak est déterminé à attirer les investisseurs iraniens. Une coopération bénéfique avec l’Iran, un pays qui a toujours porté son soutien ultra efficace à l’Irak aux moments durs. Cela pour dynamiser l’économie, combattre la pauvreté et rebâtir les infrastructures.

