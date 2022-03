Pourparlers de Vienne: les derniers tentatives du régime sioniste pour empêcher tout accord éventuel

Selon l’IRNA, Les négociations pour lever les sanctions à Vienne battent leur plein, les délégations et les négociateurs s'efforçant de plus en plus de finaliser le projet de texte de l'accord.

Ali Bagheri, le négociateur en chef de l'Iran, ainsi que Mahdi Safari, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, ont poursuivi hier soir à Vienne ses consultations diplomatiques avec les chefs des délégations de négociation des trois pays européens.

Le chef de l'équipe de négociation britannique a tweeté que la réunion était constructive et a déclaré que ce dialogue efficace nous aiderait à atteindre la ligne d'arrivée.

Ali Bagheri a également rencontré Mikhaïl Oulianov, le chef de l'équipe de négociation russe, suite à ses entretiens d'hier.

Avant la réunion, Ali Bagheri avait rencontré Enrique Mora, représentant de l'UE et coordinateur des pourparlers.

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est également venu à Téhéran pour consulter les responsables concernés à Téhéran afin de discuter de questions techniques entre l'Iran et l'AIEA.

Avant la visite, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré dans un communiqué que Naftali Bennett avait rencontré Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avant sa visite en Iran.

Selon ce communiqué, Bennett a exposé la position du régime sioniste concernant les pourparlers de Vienne et les cas ouverts du programme nucléaire iranien à l'AIEA.

En fait, les responsables sionistes sont terrifiés par tout accord éventuel à Vienne et le retour des États-Unis au JCPOA et la levée des sanctions oppressives et unilatérales contre Téhéran.

Les négociations pour rétablir le Plan d'action global conjoint (JCPOA) sur le programme nucléaire iranien sont plus proches que jamais de la ligne d'arrivée, cependant, le refus de l'Occident de prendre les décisions politiques nécessaires reste le principal obstacle à l'obtention d'un accord final.

La vague a commencé jeudi avec un tweet du négociateur en chef de la France, qui a publié une photo d'une équipe de négociation de trois pays européens (France, Grande-Bretagne et Allemagne).

Sur son Twitter, il a remercié les diplomates européens pour leurs efforts inlassables au cours des 11 derniers mois pour suggérer que les pourparlers sont terminés.

Une heure plus tard, la négociatrice britannique Stephanie al-Qaq a retweeté le message du collègue français, le remerciant.

À cet égard, les médias ont commencé à spéculer sur la fin des négociations sur l'accord nucléaire iranien. Cependant, une source proche des pourparlers a déclaré à IRNA que les questions litigieuses, qui sont considérées comme les lignes rouges de l'Iran, restent toujours non résolues.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzade, a déclaré vendredi qu'une bonne nouvelle prématurée ne remplace pas une bonne affaire. «Personne ne peut dire que l'accord est clos tant que tous les problèmes en suspens ne sont pas résolus», a écrit Khatibzade sur sa page Twitter.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné que la participation des ministres des Affaires étrangères aux pourparlers à Vienne dépendait du respect de toutes les lignes rouges de la République islamique d'Iran, y compris des garanties économiques effectives.

Enfin, parvenir à un accord définitif à Vienne, quelle que soit l'atmosphère de propagande, attend du réalisme, s'abstenant de toute extravagance et se référant à l'expérience des 4 dernières années.

Il reste certaines décisions que seules les parties occidentales aux négociations devraient prendre.