Les négociations à Vienne arrivées au point final, il ne reste plus que quelques étapes

Cependant, selon un correspondant de l'IRNA, il y a encore un certain nombre de problèmes clés lors des pourparlers, qui s'ils ne sont pas résolus, il n'y aura pas d'accord.

Malgré le fait que les médias rapportent de plus en plus l'achèvement du processus de négociation à Vienne, presque tous les diplomates admettent que certains problèmes ne sont pas encore résolus, mais il ne reste que quelques étapes avant la ligne d'arrivée.

Le négociateur de l'Iran a rencontré et s'est entretenu avec l'envoyé de la Russie aux pourparlers de Vienne, Mikhail Ulyanov, à Vienne jeudi pour discuter des derniers développements des pourparlers de Vienne.

Auparavant, Ali Bagheri Kani a rencontré et s'est entretenu avec le coordinateur de l'UE à Vienne, Enrique Mora.

Mardi également, deux réunions ont eu lieu entre des délégations iraniennes et trois pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, et le négociateur en chef iranien Ali Bagheri Kani et Mora de l'UE ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements des pourparlers de Vienne.

Dans son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré qu'un projet d'accord avait été préparé et que maintenant « nous sommes à un point où il n'y a aucune ambiguïté pour Washington et l'Europe sur nos lignes rouges et nous ne biffons certainement pas lignes rouges."

En outre, le haut responsable de la sécurité iranien, Ali Shamkhani, a écrit jeudi dans un tweet : «La stratégie de résistance active a vaincu la politique de pression maximale de Trump, comme l'a admis l'administration américaine actuelle.»

Il a également souligné : « Si les pourparlers de Vienne ne débouchent pas sur un bon accord, l'administration américaine actuelle se sentira vaincue dans un avenir proche en raison du manque d'utilisation opportune des opportunités diplomatiques ».

Le négociateur iranien des pourparlers de Vienne a rencontré et s'est entretenu avec le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne dans la capitale autrichienne dans le cadre du huitième cycle de négociations sur la suppression des sanctions anti-Téhéran et la relance de l'accord iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de le Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Ali Bagheri Kani a rencontré Enrique Mora au Palais de Cobourg à Vienne jeudi après-midi dans le cadre des négociations intensives entre l'Iran et le groupe de pays P4 + 1, le quatrième jour du huitième cycle des pourparlers du JCPOA.

Les principales questions épineuses discutées lors de la réunion bilatérale auraient été la portée des sanctions et la levée de toutes les interdictions imposées à l'Iran dans le cadre de la soi-disant campagne de pression maximale des États-Unis.

Parmi les autres questions abordées figuraient les garanties exigées par la République islamique afin qu'elle puisse vérifier la levée des sanctions, ainsi que les questions de sauvegarde en suspens entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Mora, qui agit également en tant que coordinateur de la Commission mixte de l'accord iranien de 2015, aurait également eu des entretiens avec les représentants des signataires européens du JCPOA, ainsi qu'avec celui des États-Unis et le chef de l'équipe de négociation russe, Mikhail Ulyanov.

Dans un tweet après la fin de ses entretiens avec le négociateur iranien, Mora a déclaré : «Nous sommes aux dernières étapes des #ViennaTalks sur #JCPOA».

Cependant, il a ajouté que les pourparlers n'étaient pas encore arrivés à leur conclusion car «certaines questions pertinentes sont encore ouvertes et le succès n'est jamais garanti dans une négociation aussi complexe».

Mora a souligné que toutes les parties aux négociations faisaient de leur mieux, mais qu'elles étaient encore loin d'un accord final.

La négociatrice du Royaume-Uni aux pourparlers de Vienne s'est également adressée à son compte Twitter avec un tweet persan, disant : «Nous sommes très proches d'un accord».

Stéphanie Al-Qaq a ajouté qu'il ne restait que quelques étapes finales à franchir avant qu'un accord ne soit trouvé.

Les États-Unis ont unilatéralement quitté l'accord historique en 2018 et ont rétabli les sanctions qui avaient été levées dans le cadre de l'accord. Les alliés européens de Washington dans l'accord ont suivi de près la ligne des sanctions en mettant fin à leurs activités commerciales avec l'Iran.

Les pourparlers de Vienne ont commencé en avril dernier entre l'Iran et les cinq parties restantes du JCPOA - la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine - en supposant que les États-Unis, sous l'administration Joe Biden, sont prêts à abroger la soi-disant pression maximale politique menée par l'ancien président Donald Trump.

Téhéran dit qu'il ne se contentera de rien de moins que la suppression de toutes les sanctions américaines de manière vérifiable. Il veut également des garanties que Washington n'abandonnera pas à nouveau l'accord.