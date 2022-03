Post-coronavirus : la première prière collective dans les mosquées de la Mecque et de Médine

Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'épidémie de Coronavirus en mars 2020, les pèlerins ont prier collectivement les cours de la Sainte Mosquée.

Le ministère saoudien de l'Intérieur a annoncé samedi la levée des restrictions imposées contre le coronavirus en Arabie saoudite.

Le ministère saoudien de l'intérieur a également décidé d'arrêter le problème de la distance sociale dans tous les lieux et activités ouverts et intérieurs, et les citoyens saoudiens ne sont pas tenus de porter des masques dans les lieux ouverts.

Le ministère a également déclaré que les passagers entrant en Arabie saoudite n'auraient plus besoin de soumettre un résultat de test PCR négatif.

L'Arabie saoudite a également exigé que tous ceux qui voyagent dans le pays apportent une couverture d'assurance pour les maladies coronariennes pendant leur séjour en Arabie saoudite, ainsi qu'un visa d'entrée.