Le nombre de blessés dans la fusillade à métro de New York s'élève à 29 / Un prix est décerné pour l'arrestation du suspect

Les responsables de l'hôpital de New York ont ​​déclaré mardi soir, heure locale, que 29 personnes avaient été blessées dans une fusillade dans le métro de New York à Brooklyn, où trois ont été hospitalisées et aucune n'a été grièvement blessée.

Selon les rapports, 10 personnes ont été blessées par balles directes et les autres ont été blessées par inhalation de fumée, collision avec des objets tranchants, ainsi que par panique et peur d'être abattues.

La police de New York recherche un suspect nommé "Frank James"

La police de New York a déclaré qu'elle cherchait à arrêter un homme du nom de "Frank James" en tant que premier suspect dans la fusillade.

Selon des responsables de la ville de New York, l'homme a loué une camionnette liée à la fusillade et trouvée à Brooklyn.

Selon eux, James avait loué le véhicule à Philadelphie la veille de la fusillade.

Les autorités ont pu trouver la carte de crédit de James sur les lieux de la fusillade. Il avait loué la camionnette avec la carte de crédit découverte.

Les grenades fumigènes explosent et tirent 33 fois

Le détective de la police de New York, James Assig, a déclaré que le suspect avait fait exploser une grenade fumigène dans le train et avait tiré 33 coups de feu. Au moins 10 personnes ont été directement abattues lors de la fusillade.

Récompense de 50 000 $ pour l'arrestation d'un suspect

Les autorités de la ville de New York ont ​​​​fixé une récompense de 50 000 dollars pour les informations ayant conduit à l'arrestation d'un suspect lors de la fusillade de mardi dans une station de métro de Sunset Park à Brooklyn, selon le ministère des Transports de New York.

La réaction de Biden à la fusillade de Brooklyn

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a déclaré mardi que son gouvernement poursuivrait ses efforts jusqu'à ce qu'un suspect dans la fusillade dans le métro de Brooklyn soit retrouvé mardi matin.

Le président a déclaré que son équipe était en contact avec le maire de New York et le commissaire de police de la ville.

Biden a ajouté que le ministère de la Justice et le FBI travaillaient en étroite collaboration avec la police de New York sur les lieux.

Un an après la présidence de Joe Biden et les nombreux troubles intérieurs et internationaux qui tourmentent son administration, les experts américains parlent de l'augmentation galopante de la violence armée meurtrière comme l'un des problèmes internes du pays, reconnaissant qu'une telle violence aux États-Unis est hors de contrôle.

La fusillade survient alors que la pression exercée sur le gouvernement américain pour réprimer la violence armée et les meurtres par arme à feu a finalement conduit le président américain Joe Biden à interdire hier les armes non enregistrées (armes fantômes).

Les armes à feu non enregistrées sont fabriquées en privé aux États-Unis et ne sont pas enregistrées dans les bases de données gouvernementales ni n'ont de numéro de série.

La nouvelle loi interdit les kits appelés "acheter, construire et tirer". Les particuliers peuvent acheter ces kits en ligne ou dans des magasins aux États-Unis sans consulter leurs dossiers.

Ceux qui achètent les kits peuvent construire une arme en 30 minutes, selon de hauts responsables du gouvernement américain.

La nouvelle loi stipule que ces kits sont reconnus comme des "armes à feu" en vertu de la loi sur le contrôle des armes et, par conséquent, leurs fabricants commerciaux doivent être titulaires d'une licence, avoir un numéro de série dessus et examiner les dossiers de l'acheteur avant de vendre ces kits.

La mortalité par armes à feu aux États-Unis a augmenté en 2021 par rapport à 2020, selon le Groupe Armed Violence Archives.

L'ONG rapporte qu'en 2021, 20 726 décès par arme à feu, dont des suicides, ont été recensés aux Etats-Unis.

Le groupe a rapporté que la violence armée aux États-Unis en 2021 comprenait 693 fusillades de masse qui ont fait 702 morts et plus de 2 800 blessés.

Selon CNN, pour 100 Américains, il y a 120 armes à feu, ce qui est incroyable pour le monde.

Le nombre exact d'armes disponibles pour les citoyens américains est inconnu en raison de facteurs tels que les ventes illégales et les armes non enregistrées (armes fantômes), mais selon les données du Small Arms Survey, on estime que sur les 857 millions d'armes dont disposent les civils dans le monde, les Américains en possèdent 393 millions.