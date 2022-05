Le ministre iranien de l'Économie annule son voyage aux États-Unis

Le gouvernement américain a manqué à plusieurs reprises à ses engagements envers les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et sabote la présence du ministre iranien de l'Économie Ehsan Khandouzi et de son entourage aux sommets internationaux.

Les États-Unis profitent de l'existence de certaines institutions internationales sur leur sol et sabotent la présence de délégations iraniennes en tant que membre fondateur du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à la réunion de ces institutions.

L'abus des institutions internationales par les États-Unis ne se limite pas à cela, et les États-Unis ont empêché l'Iran d'exercer ses droits dans les institutions internationales en imposant des sanctions illégales.

Plus tôt cette année, l'équipe nationale iranienne de lutte libre devait disputer un match amical aux États-Unis à l'invitation officielle de la Fédération américaine de lutte, mais après que le gouvernement américain a refusé de délivrer des visas au président de la Fédération iranienne de lutte Alireza Dabir et à cinq autres membres de l'équipe iranienne, ils ont dû annuler leur voyage.

L'annulation du voyage aux États-Unis est venue comme un signe de protestation contre la partie américaine.