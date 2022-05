Téhéran (IRNA)- Le visa pour voyager du Qatar vers l'ensemble du territoire iranien est gratuit. En plus, l’Iran a envisagé 6 provinces de Téhéran, Ispahan, Yazd, Kerman, Fars et Hormozgan et les îles de Kish, Qeshm et Bandar Abbas comme destination des supporter à deux pas du Qatar pour la Coupe du monde de cette année.

Le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori, a déclaré mercredi que la délivrance de visas gratuits pour les visiteurs de la Coupe du monde serait conforme aux accords conclus avec le Qatar lors d'un voyage à Doha le mois dernier du président iranien Ebrahim Raeisi. «Ce projet de loi (du Cabinet) peut jouer un rôle efficace pour attirer et encourager les visiteurs de la Coupe du monde à se rendre en Iran et pour stimuler l'industrie touristique du pays», a déclaré Bahadori dans un tweet. L'Iran travaille en étroite collaboration avec le Qatar pour aider le pays dans ses préparatifs pour accueillir la Coupe du monde du 21 novembre au 18 décembre. Les autorités affirment que l'île de Kish, dans le sud de l'Iran, pourrait être une destination majeure pour les visiteurs de la Coupe du monde souhaitant se rendre en Iran. L'île de villégiature, située à 200 kilomètres de la capitale qatarie Doha, est une zone spéciale avec des réglementations économiques plus faciles par rapport au continent.