L'armée répondra à toute menace avec le plus haut niveau de capacité

Le général de division Abdolrahim Mousavi, commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, à l'occasion du 18 avril, Journée de l'armée et des créations épiques de l'armée, a souligné dans un message: « L’Armée répondra à tout type de menace dans toutes les conditions géographiques et avec le plus haut niveau de capacité.

« Aujourd'hui, l'armée de la République islamique d'Iran est la seule armée au monde à orientation spirituelle qui a trouvé son autorité et sa souveraineté en adhérant aux mœurs des chefs religieux et en agissant en tant que soldats de la grande nation iranienne. En augmentant la puissance militaire de l'armée, en mettant à jour les stratégies et les méthodes de combat conformément aux nouvelles guerres et en se préparant à faire face à toute menace, l'armée et les puissantes forces armées sont devenues le bras d’autorité de la République islamique d’Iran qui est l’ancre de la stabilité de la région. », a martelé ce haut gradé iranien.

« L’ennemi sait que sa profondeur stratégique est à la portée de l'équipement et du bras long de la République islamique, et toute action contre l'Iran entraînera pour eux des coûts exorbitants. », a souligné le général de division Abdolrahim Mousavi.

La Journée de l'armée de la République islamique d'Iran est une fête nationale de l'Iran, célébrée chaque année le 18 avril. Cette journée de commémoration a été établie par l’Imam Khomeini, le 18 avril 1979.