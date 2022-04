COVID-19: 23 nouveaux décès en Iran en 24h

Les nouveaux chiffres publiés par le ministère de la Santé indiquent que le nombre de morts du COVID-19 en Iran a atteint 140 877 après que la maladie a coûté la vie à 23 patients au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de personnes testées positives pour l'infection au COVID-19 en Iran a dépassé 7 210 700 suite à la détection de 1 820 nouveaux cas depuis hier.

Plus de 64,22 millions d'Iraniens ont jusqu'à présent reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, plus de 57,4 millions ont reçu la deuxième dose et plus de 26,82 millions ont reçu les rappels.

Le nombre de personnes infectées par le COVID-19 dans le monde a dépassé les 505 millions et le nombre de morts a dépassé les 6,22 millions.