Les fabricants iraniens de vaccins anti-Covid peuvent exporter les surplus (Président Raïssi)

Le Chef du gouvernement iranien a en outre souligné la nécessité pour les pays de coopérer dans la lutte contre le coronavirus et a réaffirmé la volonté de la République islamique d'Iran de poursuivre ses politiques humanitaires et d'aider les pays dans le besoin dans la région et dans d'autres parties du monde.

Le Président Raïssi a souligné la nécessité d'aider la Chine à faire face à l'épidémie du Covid19 dans la situation actuelle et a ajouté : « La Chine a beaucoup aidé notre peuple pendant la crise sanitaire du Covid en envoyant des expéditions de vaccins et aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous pouvons transférer nos expériences scientifiques pays pour aider le peuple et le gouvernement chinois contre l’épidémie. »

À la fin de la réunion, le Président a salué l'action des entreprises iraniennes dans la production du vaccin anti-Covid et a déclaré : « Ces entreprises peuvent exporter des vaccins excédentaires tout en pensant aux réserves nécessaires pour l'avenir. »

« L'Afghanistan est important à cet égard », a-t-il insisté.

