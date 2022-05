Deaflympics 2022: Amir Mohammadi décroche la première médaille d'or iranienne

C'est la première médaille d'or iranienne lors de la 24ème édition des olympiques réservés aux sourdes organisées au Brésil.

Amir Mohammadi Daftari, en 73kg, a battu son fort rival coréen et a décroché la médaille d’or.

Plus tôt dans la journée, l’Iranien Ali Salahshour a remporté la médaille d’argent des moins de 66 kg.

L'équipe iranienne composée d'athlètes malentendants dans huit domaines de football, judo, karaté, terrain et piste, lutte libre et gréco-romaine, arche, volley-ball de plage et taekwondo participe aux jeux et a jusqu'à présent remporté cinq médailles, dont 4 médailles de bronze en karaté.

