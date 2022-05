Un drone espion saoudien « abattu » par la DCA yéménite

Dans un message twitter, le Porte-parole des forces conjointes yéménites, (l’armée et Ansarallah), a écrit qu’aux premières heures de ce matin, les défenses aériennes de son pays ont pu viser et abattre un avion CH4 appartenant à l'armée de l'air saoudienne avec un missile sol-air, rapporte la chaîne de télévision russe RT.

Selon la source, le drone a été abattu au-dessus de la ville nord-ouest de Hajjah. L'armée yéménite a déjà abattu des dizaines de drones utilisés par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ces dernières années.

L'incident survient au milieu d'un accord de cessez-le-feu négocié par l'ONU conclu entre les parties belligérantes le 1er avril. Le Yémen affirme que la coalition d'agression a à plusieurs reprises violé la trêve en lançant des attaques.

Depuis mars 2015, la guerre et le blocus ont tué des centaines de milliers de Yéménites, directement ou indirectement et a poussé le pays dans ce que les Nations Unies appellent la "pire crise humanitaire au monde".

Des dizaines de milliers de Yéménites ont été tués dans la guerre saoudienne parmi lesquels un grand nombre de femmes et d'enfants.

La guerre a également détruit les infrastructures du Yémen et y a propagé la famine et les maladies infectieuses.

Cependant, les forces armées yéménites et les comités populaires alliés n'ont cessé de se renforcer contre les envahisseurs et ont laissé Riyad et sa coalition s'enliser dans le pays.

