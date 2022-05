Yémen : Al-Murtada appelle les pays de la coalition d'agression à cesser d'enchérir sur le dossier des prisonniers

Selon l’IRNA depuis l'agence de presse officielle yéménite (Saba), Al-Murtada a déclaré dans une déclaration à l'agence de presse yéménite (Saba) : « Après que l'Arabie saoudite a prétendu présenter une initiative visant à libérer certains de nos prisonniers, nous avons été informés d'une divulgation qui comprend un certain nombre de noms autres que ceux annoncés, et plus que cela, ils ne sont pas parmi nos prisonniers et nous sont inconnus. »

Il a ajouté : « A notre tour, nous avons informé la Croix-Rouge que nous ne nous en soucions pas, et les pays d'agression doivent cesser d'échanger le fichier des prisonniers ».

L'Arabie saoudite a lancé une offensive de grande envergure contre le Yémen, le pays arabe le plus pauvre, le 26 mars 2015, sous la forme d'une coalition de plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, avec l'aide et le feu vert des États-Unis, sous la prétexte du retour du président déchu Abd al-Mansour Hadi pour exercer ses ambitions politiques.

