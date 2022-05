L'aveu amer des sionistes : nous avons payé le prix fort dans l’opération Elad

Selon l’IRNA citant Al Jazeera, Omer Barlev, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, a également reconnu que les forces de sécurité de ce régime n'ont pas encore réussi à arrêter les auteurs de cette opération dans la ville Elad.

« La police, les services de renseignement et de sécurité intérieure et l'armée israélienne poursuivent les auteurs de l'opération Elad » a-t-il ajouté.

Les colons sionistes ont protesté jeudi soir, Omer Barlev, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, dans la localité de l’opération martyre Elad à Tel-Aviv et ont exigé sa démission.

Vendredi matin 6 mai, le Premier ministre du régime sioniste Naftali Bennett a menacé les auteurs de l'opération martyre Elad, prétendant qu'ils paieraient un lourd tribut.

L'opération Elad a été lourde pour les sionistes ; si bien qu'après cette opération, Bennett a immédiatement convoqué une réunion pour évaluer la situation.

Le ministre de la Guerre du régime sioniste, Benny Gantz, a également menacé que les auteurs de l'opération Elad et leurs complices paieraient un lourd tribut pour l'opération.

Les médias du régime sioniste ont rapporté qu'un certain nombre de sionistes ont été tués et blessés lors d'une opération martyre dans la ville de Elad, à l'est de Tel-Aviv.

Selon l'IRNA, les médias arabes et israéliens ont diffusé différentes nouvelles sur le nombre de tués et de blessés dans cette opération martyre.

Certains médias ont rapporté que l'opération avait été menée à l'arme blanche et qu'à ce jour, trois colons sionistes ont été tués et quatre autres blessés.

Certains médias ont également rapporté que l'opération avait été menée par deux personnes, l'une armée d'une machette ou d'une hache et l'autre armée d'une arme à feu.

Simultanément à l’anniversaire du jour de la Nakba, la "grande catastrophe" du peuple palestinien, les colons sionistes sont entrés jeudi 5 mai dans la mosquée d’al-Aqsa, épaulés par les militaires israéliens. Après une interdiction de 12 jours aux colons d'entrer dans la mosquée d’al-Aqsa, le Premier ministre Naftali Bennett a accepté d'envahir le lieu saint à l'occasion du 74e anniversaire de l'occupation de la Palestine et l’implantation de l’Etat factice d’Israël.

