Affrontements à la mosquée d'al-Aqsa : le nombre de blessés palestiniens atteint 42

Selon l’IRNA vendredi 29 avril, la télévision qatarie d’Al-Araby a rapporté il y a quelques minutes que le nombre de blessés palestiniens avait atteint 42 personnes. Le bilan a été fourni par le Croissant-Rouge palestinien.

Les forces d'occupation du régime sioniste ont attaqué les jeunes palestiniens ce vendredi matin – en faisant irruption dans les cours, l’esplanade et l’enceinte de la mosquée d’al-Aqsa, située à Qods-est occupée par Israël, faisant des dizaines de blessés.

Selon certaines sources, pour réprimer les fidèles palestiniens, les militaires israéliens ont fait recours à des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

La chaîne qatarie d’Al-Jazeera a également rapporté des affrontements entre Palestiniens et forces d'occupation israéliennes dans l’esplanade de la mosquée d’al-Aqsa, et l’usage par les forces israéliennes du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des jeunes Palestiniens.

Depuis ces derniers jours, l'armée israélienne a renforcé les mesures draconiennes de sécurité en déployant des équipements et environ 3 000 nouveaux militaires près de la mosquée d’al-Aqsa et de la vieille ville de Qods-est occupée.

Malgré ces restrictions, le Bureau des Dotations islamiques a annoncé jeudi soir que le nombre de fidèles venus sur l’esplanade de la mosquée d’al-Aqsa pour la 27e nuit du mois sacré du Ramadan avait atteint 250 000.

