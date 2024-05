La Colombie annonce la rupture complète des relations avec le régime sioniste

Selon l’IRNA, citant Reuters, le président de la Colombie a déclaré mercredi, lors de son discours tenu ce mercredi premier mai à l'occasion de la Journée internationale du travail, qu'à partir de demain, les relations diplomatiques de son pays avec le régime sioniste seront complètement rompues en raison des crimes de ce régime en cours dans la bande de Gaza assiégé.

Au milieu des applaudissements de la foule descendue dans les rues de la capitale colombienne, et rassemblée sur la place Bolivar, au centre de Bogotá, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs et pour soutenir les réformes sociales et économiques de son gouvernement en Colombie, Petro a souligné : « Ici devant vous, le président du gouvernement de transition annonce que demain nous romprons complètement les relations diplomatiques avec Israël parce que ce régime et son Premier ministre Benjamin Netanyahu ont commis un génocide à Gaza.

Selon l’IRNA, le président colombien avait auparavant menacé le régime sioniste de rompre les liens et déclaré : « Une fois nécessaire, nous le ferons ».

Gustavo Petro avait déjà le 20 février accusé Ie régime d’Occupation sioniste de commettre un «mgénocide» des Palestiniens dans la bande de Gaza sous blocus, exprimant alors sa «pleine solidarité» avec d’autres pays qui soutiennent la cause palestinienne, dont son homologue brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva.

Le Brésil et la Colombie soutiennent la procédure historique intentée par l'Afrique du Sud contre le régime d’apartheid d’Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye pour violation de la Convention sur le génocide de 1948.

Gustavo Petro avait ensuite annoncé suspendre l'achat d'armements fabriqués par Israël, réitérant ses affirmations concernant un génocide en cours à Gaza qui rappelle l'Holocauste même si les puissances mondiales alliés complice du régime d’Occupation d’Israël n'aiment pas le reconnaître, même en parler.