Mort en martyr de 141 journalistes depuis le début de l'invasion de Gaza par Israël

Selon l’IRNA, citant des médias palestiniens, le centre d'information gouvernemental de Gaza a souligné : Au cours de la même période, plus de 70 journalistes ont été blessés à Gaza et plus de 20 journalistes ont été arrêtés.

Ce centre d'information de Gaza, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a rappelé une fois de plus les responsabilités de la communauté internationale dans le domaine du respect des libertés et de la garantie des droits des gens des médias et des journalistes, avant de déplorer le silence et l'incapacité de la communauté internationale pour défendre les journalistes palestiniens. Il a jugé illogique qu'ils soient tués et visés par l'armée d'occupation.

Le centre d'information gouvernemental de la bande de Gaza a fermement condamné les crimes et les assassinats visant les journalistes sur tout le territoire palestinien, en particulier dans la bande de Gaza sous blocus, et a exigé la divulgation des crimes du régime d’Occupation d’Israël contre les Palestiniens, leurs valeurs sacrées et leurs braves prisonniers dans les prisons de l’entité sioniste.

Ce centre gouvernemental de la bande de Gaza a tenu le régime occupant pour responsable de tous les crimes contre les journalistes palestiniens, ainsi que de leurs meurtres et du génocide, et a souligné : Washington est également responsable du soutien illimité au régime occupant et de l'envoi d'armes importantes à ce régime.

Le Centre d'information de la bande de Gaza a demandé aux organisations et institutions liées aux activités médiatiques de couvrir les crimes du régime d'occupation contre les journalistes et reporters palestiniens dans tous les territoires occupés.

Finalement, ce centre d'information de la bande de Gaza a appelé au soutien de la communauté internationale aux journalistes palestiniens et à faire pression sur le régime occupant pour qu'il mette fin à son génocide et à ses massacres, visant les civils palestiniens, y compris les femmes et les enfants.