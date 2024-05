Réunion ministérielle de l’OCI : Amir Abdollahian quitte Téhéran pour Banjul

Selon le correspondant d'IRNA, la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a débuté mardi 13 mai. Le sommet se tiendra les samedi et dimanche 4 et 5 mai.

La 15ème réunion de l'Organisation de la Coopération Islamique, qui aura pour thème principal "le renforcement de l'unité et de la solidarité à travers le dialogue sur le développement durable", les diverses questions et défis du monde islamique La question de la Palestine et la situation actuelle dans la bande de Gaza seront notamment abordées.

De même, trois documents dont le projet de résolution palestinienne, le projet de déclaration de Banjul et le projet de document final de la réunion des chefs d'Etat seront présentés à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères puis au sommet pour approbation.

Une délégation de la République islamique d'Iran dirigé par M.Najafi, adjoint aux affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, a assisté à la réunion des hauts responsables de l'Organisation de la coopération islamique.

La Gambie est l'hôte du 15ème sommet de l'Organisation de la coopération islamique, situé dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays fut une colonie britannique pendant des siècles et obtint son indépendance en février 1965. La Gambie succédera à l'Arabie saoudite pour la présidence de la réunion pour trois ans lors de la 15e réunion.

L'Organisation de la coopération islamique a été lancée le 25 septembre 1969 à Rabat, la capitale du Maroc. Son secrétariat central est à Djeddah et son secrétaire général Hassan Ebrahim Taha est un diplomate tchadien.

Avec le Maroc et l’Arabie Saoudite, l’Iran est l’un des fondateurs de cette organisation.