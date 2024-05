L’étonnante croissance de l’Iran sur le marché mondial des armes avancées (Groupe de réflexion américain)

Selon le groupe de la politique étrangère de l'IRNA, le groupe de réflexion « Atlantic Council » a déclaré dans un rapport que l'Iran est en passe de devenir un exportateur d'armes en développement dans le monde.

Au cours des dernières années, Téhéran a rapidement augmenté la vente et le transfert de ses drones vers différentes parties du monde, de l’Amérique du Sud à l’Afrique, et de plus en plus de pays se sont montrés intéressés par l’achat de ces équipements militaires modernes à l’Iran.

Danny Citrinovich, l'auteur de ce rapport, estime que les intérêts économiques de l'Iran dans ce domaine sont clairs car on estime que le coût de chaque drone très demandé de Shahed 136 se situe entre 20 000 et 40 000 dollars. Cette affaire, ainsi que les informations faisant état de la vente de plus de 2 000 drones iraniens seule à la Russie, montrent que Téhéran a gagné des millions de dollars grâce à ces transactions.

Cet analyste américain souligne : « Cependant, les bénéfices de tels mouvements pour l'Iran dépassent les bénéfices financiers, car ces accords approfondissent la position politique de la République islamique dans les pays destinataires et créent une dépendance à l'égard de Téhéran et de ses produits.

L'expert de ce groupe de réflexion américain a ensuite comparé les produits iraniens avec des versions similaires pour dire : « Dans ce contexte, l'Iran présente des avantages significatifs par rapport à des pays comme l'Angleterre ou l'Amérique qui exportent des appareils et des équipements similaires dans le monde entier. Les drones iraniens et autres capacités militaires, comme les missiles à courte portée Fateh 110, sont moins chers que ceux de leurs rivaux occidentaux. De plus, il n’existe aucune restriction politique ni juridique à l’Iran qui empêche la vente de ces armes dans le monde. Il semble que Téhéran ne craigne pas que ces produits tombent entre les mains de dangereux acteurs étrangers.

Faisant référence à l'efficacité des armes iraniennes, l'auteur avance : « Le plus important est que les produits iraniens ont fait leurs preuves sur le champ de bataille, et c'est le cas de leur utilisation par la Russie dans la guerre en Ukraine ou par des groupes proches de l'Iran, comme le Hezbollah libanais, l'Ansarallah au Yémen ou les milices chiites en Irak. »

L'expert de l'Atlantic Council estime que ces conditions permettent à l'Iran de vendre des armes importantes à de nombreux pays du monde, en particulier aux gouvernements auxquels l'Occident a imposé des restrictions dans le domaine des armes.

Dans une autre partie du rapport, faisant référence à la position antérieure de la Russie sur le marché mondial de l'armement, il est affirmé qu'après l'attaque contre l'Ukraine, la Russie a été confrontée à des problèmes sur le marché des armes et des équipements militaires en raison d'une série de sanctions. Après cette évolution, l’Iran est devenu une option plus attractive aux yeux des pays qui dépendaient auparavant de l’équipement militaire russe. En outre, les investissements conjoints entre l’Iran et la Russie pourraient accroître les ventes de leurs armes conventionnelles.

Faisant référence aux développements en mer Rouge où un blocus maritime a été imposé de la part des Yéménites au régime d’Occupation d’Israël, l'auteur de ce rapport a conseillé à la Maison Blanche : « Le gouvernement américain doit comprendre la gravité de la situation. Ignorer ce processus pourrait conduire à une situation irréversible qui pourrait faire de l'Iran le premier exportateur mondial d'armes. »

Parmi d’autres propositions de ce groupe de réflexion au gouvernement Biden, il y a encore l'application de sanctions économiques et politiques contre tout pays qui cherche à acquérir les capacités militaires de l'Iran ou qui réalise des investissements militaires conjoints avec Téhéran, car cette action peut avoir un effet dissuasif.

Faciliter l’aide militaire aux pays qui font du commerce avec l’Iran, détruire l’attrait des armes iraniennes et discréditer les capacités militaires de l’Iran sont parmi d’autres astuces contre Téhéran.