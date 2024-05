Nouvelle insulte au Saint Coran en Suède blessant les sentiments des musulmans

Selon IRNA, citant le site d'information Delocal, les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent qu'à côté de cette femme qui tient une croix, se tient un homme qui porte le drapeau du régime sioniste sur son épaule.

En outre, les vidéos publiées montrent que cette femme commet cet acte insultant sous la pleine protection de la police suédoise, et en parallèle les musulmans qui scandent également contre elle en brandissant le drapeau palestinien.

Selon les médias locaux, la police de Malmö avait déjà autorisé vendredi l'incendie du Saint Coran dans un acte de provocation.

Selon IRNA, ce n'est pas la première fois que la Suède se lance de ce type de jeu politique contre les musulmans sous la bannière de la liberté d'expression et donne à un individu ou à un groupe extrémiste l'autorisation officielle de brûler le Coran de manière raciste et contraire aux normes internationales.

L’année dernière, cet acte inhumain et contraire aux normes a été répété devant l’ambassade de Turquie à Stockholm.

La profanation du Saint Coran en Suède et au Danemark a été largement condamnée ces derniers mois et de nombreuses manifestations et rassemblements ont été organisés contre cette pratique.

Suite à ces réactions et aux condamnations généralisées de partout dans le monde, le Danemark a adopté en décembre dernier une loi selon laquelle toute insulte au Coran dans les lieux publics était interdite.