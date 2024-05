Raïssi appelle le président de la région du Kurdistan irakien à empêcher les sionistes et les éléments antirévolutionnaires d'abuser de la région du Kurdistan contre l'Iran

Lors d'une réunion avec M. Nechervan Barzani, président de la région du Kurdistan irakien, Seyyed Ebrahim Raïssi a déclaré que les relations entre le Kurdistan et l'Iran étaient fondées sur des liens historiques, nationaux, religieux et culturels, et a exprimé l'espoir que ce voyage marquerait un tournant dans l'amélioration du niveau des relations politiques, sécuritaires, économiques et culturelles.

Affirmant que la République islamique d'Iran a toujours mis l'accent sur un Irak fort et sur le renforcement de l'unité et de la cohésion dans le cadre d'un Irak uni, le président a déclaré : « [...] le soutien de l'Iran aux Kurdes est une priorité pour la République islamique d'Iran.

Le soutien de l'Iran aux Kurdes, que ce soit pendant le régime de Saddam, le massacre d'Halabja ou l'attaque du Daech, prouve que l'Iran est un grand soutien et un ami dans les jours difficiles de l'Irak et du Kurdistan ».

Raïssi a souligné que le gouvernement et le peuple iraniens considéraient la sécurité de l'Irak comme leur sécurité, et a ajouté : « Nous sommes confiants dans la bonne volonté et l'amitié de nos frères irakiens et kurdes, « Nous sommes confiants dans la bonne volonté et l'amitié de nos frères irakiens et kurdes, mais compte tenu de la haine des ennemis, y compris le régime sioniste, contre la nation iranienne, nous attendons du gouvernement de l'Irak et de la région du Kurdistan qu'ils empêchent absolument toute utilisation abusive du sol de cette région contre l'Iran par les éléments de l'ennemi sioniste et les éléments antirévolutionnaires ».

Tout en appréciant les actions du gouvernement de l'Irak et de la région du Kurdistan dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord de sécurité, le président a insisté sur la mise en œuvre complète et stricte de cet accord et a déclaré : « Le désarmement complet et l'absence d'armes à feu sont des éléments essentiels de l'accord. Le désarmement complet et l'absence d'éléments antirévolutionnaires sur le territoire irakien sont une nécessité ».

Raïssi a également souligné « L'Iran ne voit aucun obstacle au développement de la coopération économique et des relations commerciales avec la région du Kurdistan. Nous considérons les longues frontières entre les deux parties comme une occasion précieuse d'améliorer le niveau des relations, mais la sécurité est le fondement essentiel de tout type de coopération et d'expansion des interactions ».

Soulignant que nous ne devrions pas permettre à des éléments ennemis et malveillants de perturber les relations amicales et étroites entre les parties, le président a déclaré : « Le point de vue des responsables doit aller au-delà de la malveillance des étrangers et se concentrer sur la conception et la mise en œuvre de solutions pour le développement des relations afin d'apporter des avantages mutuels à l'Iran et à l'Irak en général et à la région du Kurdistan en particulier».

Nechervan Barzani, tout en exprimant sa joie de rencontrer à nouveau le président de la République islamique d'Iran, a déclaré que les points communs religieux, historiques et culturels, au cours de nombreuses années de voisinage, ont créé des liens profonds entre les deux parties.

Il a déclaré que les points communs religieux, historiques et culturels, au cours de nombreuses années de voisinage, ont créé des liens profonds entre les deux parties, remerciant la République islamique d'Iran d'être un ami des temps difficiles et un pays qui a toujours soutenu l'Iraq et la région du Kurdistan lorsque des problèmes se sont posés.

Appréciant le rôle du martyr Qasem Soleimani dans la sécurité du Kurdistan, le président de la région du Kurdistan irakien a souligné « La fondation du nouvel Irak et les relations actuelles entre l'Iran et l'Irak sont le résultat d'une coopération fructueuse entre l'Iran et l'Irak, et l'Iran n'est donc pas seulement un voisin pour nous. Sans la révolution islamique et la République islamique, on ne connaîtrait pas le sort du mouvement kurde aujourd'hui. Le respect de ces collaborations et interactions est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais ».

M. Barzani a déclaré que les frontières de l'Iran et de la région du Kurdistan n'étaient pas fermées, même à l'époque du COVID-19. «Nous attendons de l'Iran qu'il continue à être à nos côtés pour résoudre les problèmes de l'Irak et construire un pays prospère et avancé. Nous sommes fiers de nos relations passées et nous nous efforçons de construire un avenir meilleur et plus brillant que le passé ».

Le président de la région du Kurdistan a déclaré : « Aucun bon sens ne nous permet de préférer des relations avec un régime qui est aujourd'hui dans sa pire position à un pays puissant et ami ».

Le président de la région du Kurdistan irakien a également insisté sur la mise en œuvre intégrale de l'accord de sécurité entre l'Iran et l'Irak.