L'Irlande va reconnaitre un État palestinien d'ici la fin mai

En mars, les dirigeants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître l'Etat palestinien. La semaine dernière, Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, a dit que l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie prévoyaient de reconnaître l'Etat palestinien le 21 mai, et que d'autres pays pourraient suivre.

M.Martin, publiant une déclaration, a déclaré : Je salue le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la résolution sur l'adhésion palestinienne à cette organisation à une écrasante majorité, et je suis fier que l'Irlande ait joué un rôle de premier plan en soutenant cette résolution par un vote positif. .