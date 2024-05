Des étudiants irlandais ont également rejoint les partisans palestiniens

Téhéran-IRNA- Les étudiants de l'Université Trinity de Dublin, en Irlande, à l'instar d'autres universités européennes et américaines, ont manifesté samedi en soutien à la Palestine et au peuple de Gaza et contre Israël.

Les manifestants exigent la rupture des liens de l'Université Trinity avec Israël et le désinvestissement des entreprises liées à Israël.

Ces manifestations ont lieu alors que le syndicat étudiant a annoncé que l'Université Trinity lui avait infligé une amende de 214 000 euros (230 000 dollars) sous prétexte des dommages causés par les manifestations des derniers mois, qui incluent la question de Gaza.

L'Université Trinity a annoncé qu'elle avait restreint l'accès aux étudiants, au personnel et aux résidents pour garantir la sécurité, et l'exposition prévue a été fermée samedi.