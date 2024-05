Les médias indépendants doivent faire entendre la voix du peuple de Gaza au monde (PDG de l’IRNA)

Le PDG de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA), Ali Naderi, qui s'est rendu à Kazan, à l'invitation officielle du président du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, a fait ces remarques, lors d'une réunion de presse spécialisée intitulée « L’intégration de l'espace d'information ou sa division », dans le cadre de la 15ème édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum).

Et de poursuive : « Suite au manque de rôle majeur joué par les médias officiels du monde entier pour refléter cette cruauté historique, les médias sociaux d'aujourd'hui sont devenus le narrateur des souffrances de Gaza et également la base de protestations généralisées contre ces crimes, même dans les universités américaines »

Naderi a qualifié d'impossible l'intégrité de l'espace d'information dans le monde d'aujourd'hui et a déclaré : « La différence significative dans la performance des médias officiels et sociaux concernant les développements à Gaza montre que les sources d'information dans le monde ont changé et qu'aujourd'hui, il n’existe pas de référence absolue en matière d’information. »

Dans une autre partie de son discours, Naderi a souligné la nécessité pour les médias d'utiliser une littérature différente de celle des sites officiels sur les réseaux sociaux, et a suggéré que les agences de presse professionnelles coopèrent et partagent leurs connaissances et expériences en matière de publication de contenus d'information sur différents réseaux sociaux.

« Dans ce contexte, l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA) et l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA) peuvent jouer un rôle central » a-t-il indiqué.

La capitale de la république du Tatarstan accueille du 14 au 19 mai la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum). Les participants discutent du tourisme, des affaires, de la technologie, de la finance islamique et des investissements, entre autres, selon l’agence de presse Sputnik News.