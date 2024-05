Le soutien des pays à la Palestine ne doit pas être se limite aux paroles, mais doit se traduire par des actes

Lors de la réunion du Groupe de vision stratégique « Russie-Monde islamique », à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan en Russie, jeudi soir, le Hojjat-ul-Islam et les musulmans Hamid Shahriari a déclaré : « Les ennemis de la justice ne cessent pas leur agression et le seul moyen est de résister à leur agression et de parvenir à une coopération et une solidarité contre l’injustice avec la coopération des pays islamiques, de la Russie et de la Chine. »

Lors de cette réunion, qui s'est tenue en présence du Président du Tatarstan, du Vice-Premier ministre de Russie, du Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et d'un groupe de personnalités religieuses musulmanes et chrétiennes, de personnalités culturelles, politiques et diplomatiques du pays hôte et les pays islamiques, le Secrétaire général de l'Assemblée des religions islamiques pour le rapprochement a ajouté : « Les ennemis du monde islamique et de l’humanité appliquent deux poids, deux mesures dans les crises mondiales, en particulier dans le génocide de Gaza. »

La capitale de la république du Tatarstan accueille du 14 au 19 mai la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum). Les participants discutent du tourisme, des affaires, de la technologie, de la finance islamique et des investissements, entre autres, selon l’agence de presse Sputnik News.