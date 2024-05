L’Université iranienne « Imam Hossein (AS) » offre des bourses gratuites aux étudiants américains expulsés

Dans un message adressé aux professeurs et aux étudiants épris de liberté et de paix, aux États-Unis, au Canada et en Europe, MohammadReza Hassani Ahangar, président de l'Université Imam Hossein (AS), a déclaré : « Aujourd’hui, un nouveau chapitre des mouvements de protestation étudiante se dessine. Les voix épris de liberté et de justice des étudiants et professeurs non musulmans en défense de la nation musulmane opprimée de Palestrine et en haine du racisme sioniste rappellent les grands mouvements populaires et étudiants du XXe siècle et font écho au front de les opprimés du monde contre l’arrogance mondiale. »

Et de poursuivre : « La présence active et continue d’universitaires, en particulier de professeurs et d’étudiants des universités américaines et européennes, pour protester contre l’oppression d’Israël et contre le soutien des gouvernements occidentaux à ce régime, aura de grands effets dans la résolution de cette crise. »

Dans une autre partie de ce message, il a indiqué : « si les milieux universitaires, en tant que mouvements leaders, peuvent briser l’irresponsabilité et le silence mondial contre ces crimes, d’autres mouvements se joindront naturellement également à cette revendication humaine largement répandue. »