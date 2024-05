Le Pakistan a annoncé une journée de deuil en hommage au président Raïssi et sa délégation accompagnante

Dans un message, le Premier ministre du Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif a déclaré : « Le Pakistan organisera une journée de deuil en hommage pour le président iranien Ebrahim Raïssi et ses compagnons et de solidarité avec la nation frère de l'Iran, et le drapeau du Pakistan sera en berne. »

« Il y a moins d'un mois, le Pakistan a accueilli le président Raïssi et le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian pour un voyage historique. Ils étaient de bons amis du Pakistan » a-t-il ajouté.

Le défunt président Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d'autres officiels iraniens, ont été victimes d'un accident d'hélicoptère et d'un atterrissage brutal, le dimanche 19 mai 2024, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran alors qu'ils étaient en train de servir le peuple ».