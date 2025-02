40e Festival international de musique Fajr - Jour 4

La quatrième journée du 40e Festival international de musique de Fajr s'est tenue ce vendredi soir 14 février 2025 avec des performances de l'Orchestre symphonique de Téhéran dirigé par Nasir Heydarian dans la salle Vahdat, et dans la section de musique internationale, un groupe musical indien s'est tenu dans la salle Rudaki. En outre, un spectacle de 38 enfants et adolescents dans les genres de la musique classique régionale, instrumentale et européenne a eu lieu au Centre culturel d'Arasbaran. Photo : Mohammad Mahdi Pour-Arab - Amin Jalali