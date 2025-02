Les innovations militaires iraniennes accentuent la vulnérabilité des porte-avions américains (National Interest)

Le rapport mentionne que le missile balistique anti-navire "Khalij-e Fars (Golfe Persique)", avec une portée de 400 km, a une vitesse inférieure à Mach 3, ce qui, selon l’analyse, faciliterait son interception par les navires d’escorte des porte-avions américains.

En se référant aux récents affrontements entre les États-Unis et les forces armées yéménites en mer Rouge, National Interest note que, malgré la supériorité technologique de la marine américaine, celle-ci a éprouvé des difficultés à se défendre contre des missiles anti-navires bien moins sophistiqués que ceux de l’Iran.

Le rapport détaille les caractéristiques du "Khalij-e Fars", équipé d’un chercheur électro-optique/infrarouge et d’une ogive de 800 kg, qui lui permet de se diriger précisément vers sa cible.

Ce missile pourrait être utilisé contre des navires de guerre américains dans le golfe Persique et le détroit d’Hormuz, deux zones étroites où les manœuvres sont particulièrement compliquées pour les bâtiments de guerre.

L’Iran pourrait ainsi saturer les systèmes de défense des groupes aéronavals américains et infliger des dégâts considérables aux porte-avions.

En complément, l’Iran dispose également de missiles de croisière comme le "Soumar" (portée de 2 000 km) et le "Hoveyzeh" (portée d’environ 1 250 km), ce dernier étant plus précis malgré une portée inférieure.

Enfin, le rapport met en lumière une avancée majeure : la récente présentation par l’armée iranienne du Hadid 110, le premier drone suicide sous-marin au monde. Doté d’une intelligence artificielle avancée et capable d’être lancé depuis les profondeurs sous-marines, ce drone constitue un atout stratégique en introduisant un effet de surprise, rendant son interception particulièrement difficile.

