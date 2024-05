Le gouvernement de notre défunt président était celui «du travail, du dynamisme et de la communication»

Téhéran (IRNA)-L'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, lors de sa rencontre avec le Président tunisien et la délégation l’accompagnant ce mercredi soir, a remercié M. Kaïs Saïed pour ses sentiments fraternels et sincères concernant le récent incident tragique et a déclaré : L'incident de la perte du Président et d'un groupe de responsables et de leurs compagnons. C'est lourd, mais sous la République Islamique, nous avons toujours observé que, sur la base de la sagesse divine et grâce à la patience et à la persévérance du peuple, les événements amers sont devenus source de progrès et de mouvements.

Le leader de la Révolution islamique a également exprimé sa joie du renforcement des relations entre l'Iran et la Tunisie grâce à la visite du président de ce pays, et a ajouté : la présence d’une personnalité instruite et technocrate comme M. Qais Saeed à la tête de la Tunisie est une opportunité pour ce pays, de montrer un nouveau et bon visage, après des années de la règne d’autocratie et de déconnexion avec le monde islamique vécues par ce pays musulman de l’Afrique du nord.

L'Ayatollah Khamenei, se référant au mouvement du peuple tunisien d'il y a quelques années, qui est devenu la base d'un grand mouvement en Afrique du Nord, a souligné : Le peuple tunisien a un grand talent pour progresser et aller de l'avant, et nous espérons que grâce au leadership et à l’action de M.Kaïs Saïed, l'unité nécessaire entre les différentes tendances en Tunisie sera créée et que les bases de nouveaux progrès seront données.

Faisant référence aux positions antisionistes du Président tunisien, le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : De telles positions devraient être développées dans le monde arabe, car malheureusement, dans le monde arabe, on n’accorde pas beaucoup d’attention à ces questions. Par contre, nous pensons que la seule voie vers le succès est la persévérance et la résistance.

Evoquant les bonnes capacités de l'Iran et de la Tunisie à élargir leurs relations, l'Ayatollah Khamenei a déclaré : Le gouvernement de notre défunt président était un gouvernement de travail, de dynamisme et de communication, et maintenant M. Mokhbar fort de ses capacités et de ses marges de manouvres continuera sur la même voie pour le développement des relations bilatérales.

Il a émis l'espoir de voir les sympathies actuelles et les affinités entre les deux pays se transformeront en coopération sur le terrain.

Toujours lors de la réunion, M. Kaïs Saeid, le président tunisien, exprimant ses sincères condoléances au gouvernement et à la nation iranien en raison du récent incident tragique, a déclaré : Notre dernière rencontre avec le défunt président iranien a eu lieu en Algérie il y a quelque temps et nous sommes parvenus à un accord pour une visite officielle à Téhéran, mais je n'aurais jamais imaginé que je viendrais à Téhéran pour exprimer mes condoléances pour sa mort.

Evoquant la volonté commune des deux pays d'élargir les relations dans tous les domaines, le président tunisien a exprimé l'espoir qu'en respectant les accords, l'élargissement de la coopération se réalisera de manière pratique.

M. Kaïs Saeid a également souligné les conditions de la région et le meurtre de la population de Gaza par le régime sioniste et a souligné : Le monde islamique doit quitter la position passive actuelle et agir pour les droits du peuple palestinien sur toutes les terres palestiniennes et la formation d'un gouvernement indépendant avec pour capitale la noble Qods.

« Aujourd'hui, la communauté humanitaire dans le monde a dépassé la communauté internationale, et la communauté humanitaire de différents pays est venue sur le terrain d'une seule voix contre la cruauté et l’oppression et les crimes dont est victime la bande de Gaza.