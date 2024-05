Les dirigeants étrangers rendent hommage au président martyr Raïssi et ses compagnons le jour de leurs obsèques

Téhéran (IRNA)- 68 personnalités politiques et des officiels de différents pays sont venus en Iran pour assister aux funérailles d’Etat du président martyr Raïssi et ses compagnons et pour leur rendre hommage.

Les dirigeants politiques étrangers sont arrivés sur place les uns après les autres pour rendre hommage au défunt président Ebrahim Raïssi et à ses compagnons. La cérémonie se déroule au Centre de conférence international de l'Iran, dans le nord de Téhéran, ce mercredi. Environ 68 représentants de 50 pays étrangers ont assisté au cortège funèbre pour exprimer leurs condoléances à la suite du décès du président Raïssi, du ministre des affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de la délégation qui les accompagnait. L'émir du Qatar, le dirigeant national du Turkménistan, les présidents de la Tunisie et du Tadjikistan, ainsi que les premiers ministres de l'Irak, du Pakistan, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Syrie figurent parmi les hauts responsables qui ont assisté au cortège funèbre à Téhéran et présenté leurs condoléances à Mohammad Mokhber, le vice-président iranien. Le représentant japonais rend hommage au défunt président iranien et à ses compagnons. Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation chinoise dirigée par le vice-premier ministre a également témoigné son respect au président iranien décédé et à son entourage, qui sont tombés en martyrs lors d'un récent accident d'hélicoptère. Une délégation biélorusse a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Le vice-Premier ministre du gouvernement kirghiz a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation libanaise dirigée par le président du parlement a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation singapourienne a rendu hommage au martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation kazakhe a rendu hommage au président martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation ouzbèke a rendu hommage au président martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Une délégation algérienne conduite par le président du Parlement a rendu hommage au président martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran. Le chef des unités de mobilisation populaire irakiennes, connu sous le nom de Hash Shaabi Faleh Fayad, a également rendu hommage aux martyrs iraniens. Une délégation qatarie de haut rang, conduite par l'émir et son ministre des affaires étrangères, a rendu hommage au président martyr Raïssi et à ses compagnons lors de sa visite à Téhéran.