Les prisonniers de l'occupation ne verront pas la lumière du jour tant que l'occupation ne respectera pas les conditions de la résistance (Hamas)

M. Abu Zuhri s'exprimait en marge d'un rassemblement de solidarité avec Gaza, intitulé « Le déluge d'Al-Aqsa est la dignité d'une nation », organisé vendredi par l'université Zaitouna de Tunis, l'une des plus anciennes universités du monde.

Selon un communiqué du mouvement, une délégation du Hamas est arrivée en Tunisie « pour participer à la session spéciale (La Palestine est notre avenir) » organisée par le Forum social Maghreb-Machrek (privé) entre le 10 et le 12 mai.

La délégation comprend Sami Abu Zuhri, chef de la section Afrique du Nord du Bureau des relations arabes et islamiques du Hamas et chef du département politique dans la région, et Yousef Hamdan, représentant du Hamas en Algérie et chef adjoint de la section Afrique du Nord.

Au cours de la visite, l'université Zaitouna de Tunis a accueilli Abu Zuhri lors d'un rassemblement de solidarité avec Gaza intitulé « Le déluge d'Al-Aqsa, c'est la dignité d'une nation ».

Des centaines d'étudiants ont scandé des slogans tels que « Avec l'esprit et le sang. Nous soutenons la Palestine » et »Résistance, résistance, résistance. Pas de réconciliation, pas de compromis » et »Abu Ubaida Labinaak. Le peuple tunisien est avec vous", selon un correspondant d'Anadolu.

Abu Zuhri a déclaré : « Certains se précipitaient vers la normalisation, alors nous avons décidé de secouer la conscience des dirigeants et il n'y a pas d'autre moyen pour nous que cette grande bataille, et nous sommes prêts à payer davantage pour Jérusalem », faisant référence au début de la bataille du déluge d'Al-Aqsa en octobre dernier.

Abu Zuhri a ajouté : « Nous continuons sur cette voie, et cette bataille est l'une de celles que nous avons consciemment planifiées, et nous sommes conscients que son coût est élevé ».

Abu Zuhri a souligné que « les prisonniers de l'occupation resteront dans la résistance et ne verront pas la lumière du jour tant que l'occupation ne respectera pas les conditions de la résistance, dont le point culminant est l'arrêt de l'agression (sur Gaza) et le paiement des bénéfices, ce qui inclut certainement les prisonniers (palestiniens) dont nous demandons la libération, et selon les critères que nous définissons ».