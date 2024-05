Téhéran – IRNA - Le thé est la boisson chaude la plus appréciée des Iraniens. Lahijan, dans la province de Gilan, est considérée comme le centre de culture, de production et de transformation du thé le plus important, avec de vastes champs. Le thé de printemps Lahijan est le meilleur thé iranien en termes d'arôme et de goût, et son arôme peut être senti partout dans la ville au printemps.

