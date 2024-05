La résistance est l'identité propre de la Syrie et doit être préservée (l’ayatollah Khamenei)

L'ayatollah Seyyed Ali Khamenei a remercié le président Bachar al-Assad de s'être rendu à Téhéran pour présenter ses condoléances au peuple iranien, et a souligné le rôle de premier plan joué par le président Raïssi dans la promotion des relations entre l'Iran et la Syrie, ajoutant que M. Amir Abdollahian accordait également une attention particulière à ce domaine.

Soulignant l'importance de renforcer la communication entre l'Iran et la Syrie, qui sont deux des piliers de l'axe de la résistance, le Guide a déclaré que l'identité distinctive de la Syrie, qui est la résistance elle-même, s'est cristallisée depuis l'époque de feu Hafez al-Assad et la création du Front de résistance et d'endurance, et que cette identité a toujours été à la base de l'unité nationale de la Syrie.

L'ayatollah Khamenei a souligné la nécessité de préserver cette identité et a déclaré que l'Occident et ceux qui suivent leur voie dans la région avaient l'intention de renverser le système politique syrien par la guerre qu'ils ont menée contre lui et de retirer la Syrie des équations régionales, mais ils ont échoué, et aujourd'hui ils ont l'intention de retirer la Syrie des équations régionales par d'autres moyens, y compris par des promesses qu'ils ne tiendront jamais.

Il a fait l'éloge de la fermeté du président Bachar al-Assad, soulignant que tout le monde devrait voir le privilège spécial du gouvernement syrien, c'est-à-dire la résistance, sous ses yeux.

Evoquant les pressions politiques et économiques exercées par les Etats-Unis et l'Europe sur l'Iran et la Syrie, le Leader a déclaré que ces conditions devraient être surmontées à la lumière du renforcement et de l'organisation de la coopération.

Il a rappelé que cher M. Raïssi était prêt à accroître la coopération entre l'Iran et la Syrie dans divers domaines et a déclaré que M. Mokhber, jouissant des pouvoirs du président de la République, poursuit la même approche et nous espérons que toutes les choses avanceront de la meilleure façon.

Le Leader de la Révolution islamique a critiqué la position de certains pays de la région qui n'ont pas pris de mesures efficaces sur la question de Gaza. Il a fait référence au récent sommet arabe de Manama et a déclaré que cette conférence avait été marquée par de nombreux échecs à l'égard de la Palestine et de Gaza, mais que certains pays avaient bien agi.

L'ayatollah Khamenei a souligné que la République islamique avait une vision positive et claire de l'avenir, exprimant son espoir que « nous puissions tous faire notre devoir et parvenir à un avenir prometteur ».

Le président syrien Bachar al-Assad a présenté ses condoléances au Guide de la Révolution, au gouvernement et au peuple iranien : « Les relations entre l'Iran et la Syrie sont stratégiques et ont progressé sous votre direction, et M. Raïssi et AmirAbdollahian ont été à l'avant-garde de la mise en œuvre de ces directives.

Se référant au caractère humble, sage et moral de M. Raïssi, il l'a décrit comme une incarnation exceptionnelle des positions et des slogans de la révolution islamique et a déclaré qu'au cours des trois dernières années, M. Raïssi a joué un rôle important dans le rôle de la République islamique dans les questions régionales et la question palestinienne, ainsi que dans le renforcement des relations entre l'Iran et la Syrie.

Le président Bachar al-Assad a également évoqué la question de la résistance dans la région et a déclaré qu'après plus de 50 ans, la ligne de résistance dans la région a progressé et qu'elle s'est aujourd'hui transformée en une orientation idéologique et politique.

Il a souligné que notre position a toujours été que tout recul face à l'Occident conduisait à sa progression : J'ai déclaré il y a quelques années que le prix de la résistance était inférieur au prix du compromis, et aujourd'hui cette question est devenue très claire et évidente pour le peuple syrien, et les récents cas de Gaza et les victoires de la résistance ont prouvé cette question aux peuples de la région également, et ont montré que la résistance est un principe.

Le président syrien a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au Guide de la Révolution islamique pour son rôle important et de premier plan dans le soutien à la résistance dans la région ainsi que dans le soutien à la Syrie dans tous les domaines.

Commentant les propos du président syrien Bachar al-Assad, le Leader de la Révolution islamique a déclaré : « Votre discours contenait des remarques importantes, mais la plus importante à mes yeux est celle où vous avez souligné et dit : « Plus nous reculons, plus l'autre partie avance » ; Il n'y a aucun doute dans ce domaine, et c'est notre slogan et notre conviction depuis plus de 40 ans».