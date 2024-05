Massacre des Palestiniens par Israël à Rafah : le président du Parlement iranien appelle à agir

Dans son discours lors de la séance publique du Parlement ce jeudi, 30 mai, Qalibaf a déclaré qu’ « aujourd'hui, les yeux du monde sont rivés vers Rafah, les réfugiés sans défense qui n'ont d'autre endroit que des tentes en tissu sont visés et bombardés par les créatures les plus impitoyables de la planète, que sont les criminels sionistes. »

Il revient aux gouvernements du monde, en particulier à ceux des pays islamiques, de mettre de côté les réticences et considérations diplomatiques et de trouver le courage et l’audace de défendre la dignité de l'humanité, a-t-il ajouté.

L'indifférence à l'égard de ce crime de guerre conduit l'humanité à l'ère du chaos, a-t-il prévenu.