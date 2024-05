La communauté internationale doit remplir ses devoirs en soutenant le Yémen (Kanaani)

Nasser Kanani, porte-parole du ministère iraniendes Affaires étrangères, a fermement condamné les attaques menées hier soir 30 mai par les États-Unis et le Royaume-Uni contre des zones des villes de Sanaa et Hudaida, au Yémen, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

« L'attaque agressive des États-Unis et du Royaume-Uni contre le Yémen et le ciblage des citoyens et des civils, en même temps que le soutien illimité et continu de ces deux pays à la poursuite des crimes de guerre et du génocide du régime sioniste dans la bande de Gaza et la ville de Rafah, visent à propager l'insécurité dans la région et de saper le soutien honorable du peuple et du gouvernement du Salut national du Yémen au du peuple palestinien opprimé.

Le diplomate a considéré la violation continue de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen et l'attaque contre les citoyens de ce pays comme un exemple clair de violation des lois et réglementations internationales ainsi que des droits de l'homme et a poursuivi : « Les gouvernements agresseurs des États-Unis et de l’Angleterre sont responsables des conséquences de ces crimes contre le peuple yéménite.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également appelé la communauté mondiale et les instances internationales, ainsi que les pays islamiques, à remplir leurs devoirs juridiques et humanitaires de soutenir le peuple opprimé du Yémen et de s'opposer aux actions provocatrices et aventuristes de l’axe GB-US dans la région.