Le Yémen prend pour cible six navires sur trois mers

Téhéran (IRNA)- Les forces armées du Yémen ont pris pour cible six navires dans les eaux proches du pays ainsi qu'en mer Méditerranée, dans le cadre de leurs opérations contre Israël et ses soutiens, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Dans un communiqué, le porte-parole Yahya Saree a déclaré que les forces armées yéménites avaient touché trois navires en mer Rouge, à savoir le LAAX, le MOREA et le Sealady. Saree a précisé que les opérations avaient été menées à l'aide de missiles navals et balistiques et de drones. Ils ont également organisé des attaques de missiles et de drones contre les navires américains ALBA et Maersk Hartford en mer d'Oman, selon M. Saree. « Tous les navires susmentionnés ont été visés pour avoir violé l'interdiction de se rendre dans les ports de la Palestine occupée », a-t-il déclaré. Le porte-parole yéménite a déclaré que tous les navires liés à Israël dans la zone d'opérations déclarée seraient pris pour cible, quelle que soit leur destination.