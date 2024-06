Gaza : 4 soldats israéliens tués et 18 blessés dans une opération de la Résistance à Rafah

La résistance palestinienne poursuit la bataille Déluge d’Al-Aqsa en réponse à l’agression israélienne contre la bande de Gaza pour le 248ème jour, et continue d’affronter les forces de l’armée d’occupation sur tous les fronts, a rapporte la chaîne Al-Manar.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance Hamas, ont mené une opération complexe au cours de laquelle elles ont fait exploser une maison minée à l’intérieur de laquelle une force israélienne s’était réfugiée dans le camp de Shaboura, dans la ville de Rafah, confirmant que ses membres ont été tués et blessés.

Les Brigades Al-Qassam ont ajouté qu’immédiatement après l’arrivée des forces de secours, leurs moudjahidines ont détruit les environs de la maison avec des obus de mortier.

Suite à l’opération des Brigades Al-Qassam dans le camp de Shaboura, dans la ville de Rafah, les médias israéliens ont rapporté que 4 soldats de l’armée d’occupation ont été tués dans le bâtiment bombardé. Ils ont rapporté qu’en plus des soldats morts, 18 autres ont été blessés et deux soldats sont restés coincés sous les décombres, en plus du ciblage des forces de secours par des obus de mortier.

En outre, Al-Qassam a également annoncé avoir visé un bulldozer militaire D9 avec un obus Al-Yassin 105 près de la mosquée Al-Awda, au centre de Rafah.

Le média militaire des Brigades Al-Qassam a publié des images montrant le ciblage de des forces d’occupation pénétrant à l’est de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont annoncé avoir abattu un soldat israélien à l’est de la zone d’Al-Shoka, dans la ville de Rafah.

Elles ont affirmé avoir ciblé une position de soldats et de véhicules d’occupation sur la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza.

À leur tour, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa du Fatah ont affirmé qu’elles ont tiré sur l’un des soldats de l’occupation au rond-point d’Al-Awda dans la ville de Rafah, et qu’elles ont pris pour cible le quartier général de commandement et de contrôle de l’occupation le long de la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim, avec des obus de mortiers.

Les brigades ont diffusé des images de préparation et d’équipement de missiles Aqsa 103 depuis les ateliers de fabrication sur le terrain lors de la bataille d’Al-Aqsa.

Les Brigades Moudjahidine, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont affirmé qu’elles ont ciblé une position des forces de l’armée d’occupation dans l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza, avec une salve de missiles, par des tirs directs sur le site et on a pu voir les forces de secours de l’occupation se précipitaient sur place.