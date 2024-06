La jeunesse peut changer le cours de l’histoire (Leader)

Lors de la réunion tenue au bureau du Guide suprême le 15 juin 2024, l’Imam Khamenei a souligné : « J’ai une forte confiance en la jeunesse et en leur motivation. Je vous considère comme une source de richesse pour le pays, valant bien plus que vos médailles qui sont, à leur place, une source de fierté. »

Soulignant le potentiel remarquable des jeunes élites, l’Imam Khamenei a souligné leur capacité à provoquer des changements transformateurs, non seulement au sein du pays mais aussi à travers l’histoire, et à établir un environnement entièrement favorable. « Tout au long de l’histoire, c’est le facteur humain, non pas au sens des politiciens et des dirigeants, mais plutôt sous la forme d’éléments intellectuels, moraux et spirituels, qui a propulsé l’Iran vers sa gloire et sa grandeur exemplaires », a-t-il ajouté.

Faisant référence à la période d’environ 200 ans de domination politique britannique puis américaine sur l’Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « Durant cette période, notre culture et nos progrès scientifiques ont été ruinés, et sur le plan politique, l’Iran a été maintenu dans un état arriéré. Cependant, la Révolution, s’appuyant sur une force humaine majoritairement jeune, a mis un terme à cette situation et a fait des progrès dans divers domaines. »

Tout en soulignant qu’il y avait eu un mouvement scientifique productif dans les années 2000, l’Imam Khamenei a fait remarquer : « Dans les circonstances actuelles, un essor scientifique est nécessaire pour nous propulser à l’avant-garde de la science mondiale. Cet exploit peut être réalisé grâce aux efforts des jeunes élites et à la préparation de l’environnement public ».

Son Éminence a décrit l’indépendance politique du pays comme une réalité tangible et a déclaré : « La République islamique a une idée bien définie, une logique et des mots à dire qui sont entendus sur des questions mondiales importantes sur lesquelles même ceux qui ne sont pas d’accord avec la République islamique comptent ».

L’imam Khamenei a souligné que cette indépendance politique ne doit pas être compromise et que tout nouveau gouvernement qui arrive au pouvoir a la responsabilité de la conserver.

Dans une autre partie de son discours, le Guide suprême de la Révolution islamique a également souligné l’importance de la forte participation du peuple aux prochaines élections présidentielles en Iran, affirmant qu’une augmentation de taux de participation est d’une importance primordiale