Lors d’une réunion en Irak, Ahmad Vahidi échangera avec ses homogènes de l’Egypte, de la Jordanie, du Koweït, de la Syrie, de l’Arabie saoudite.

L’Iran et la Turquie sont les seuls pays non arabes lors de ce sommet de la lutte contre les drogues. La présence des responsables sécuritaires de l’Égypte et de la Jordanie offre une occasion parfaite aux parties concernées afin de développer les relations en phase de lancement concret.