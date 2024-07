Le Soudan et l'Iran renouent leurs relations diplomatiques après 8 ans

L'ambassadeur ShahHosseini a déclaré que la présentation de ses lettres de créance s'inscrivait dans le cadre du consensus entre les deux pays concernant l'échange d'ambassadeurs et la promotion des relations bilatérales, soulignant qu'il n'épargnerait aucun effort pour renforcer les relations de coopération entre la République islamique d'Iran et la République du Soudan, notant que son pays soutient la souveraineté nationale, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan.