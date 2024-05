L'Iran et le Soudan conviennent d'accélérer l'ouverture des ambassades

L'accord a été conclu samedi 25 mai lors d'une réunion entre le ministre soudanais des Affaires étrangères Hossein Ayvaz et son homologue iranien par intérim Ali Bagheri Kani, a rapporté Al Arabiya citant un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères.

Ayvaz et Bagheri Kani ont discuté des moyens d'élargir les relations entre Téhéran et Khartoum et sont convenus d'accélérer le processus d'ouverture des ambassades de leurs pays respectifs.

Le plus haut diplomate soudanais s'est rendu en Iran pour assister aux cortèges funéraires du défunt président Ebrahim Raisi et de ses compagnons martyrs, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian.

Les deux pays ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques début octobre 2023, après une interruption de sept ans.

Khartoum a rompu les liens après que l'Arabie saoudite a rompu ses relations avec la République islamique à la suite des manifestations en Iran contre l'exécution du religieux cheikh Nimr al-Nimr.

Téhéran et Riyad ont rétabli leurs relations diplomatiques il y a un an, les deux parties exprimant à maintes reprises leur satisfaction face à la coopération mutuelle croissante.