L'Allemagne a fermé un certain nombre de centres islamiques: Téhéran convoque l'ambassadeur

L’ambassadeur d'Allemagne a été informé mercredi de la protestation et de la condamnation par la République islamique d'Iran de l'action hostile du gouvernement allemand, qui contredit les principes établis des droits de l'homme.

Le directeur général des affaires de l'Europe occidentale, dans sa convocation à l'ambassadeur d'Allemagne a souligné les services précieux et immortels fournis par les centres islamiques, y compris le centre islamique de Hambourg, en déclarant : « Malheureusement, ce qui s'est passé en Allemagne est un exemple clair du projet d'hostilité à l'islam et de confrontation avec les enseignements des religions abrahamiques, et bien sûr, l'autoritarisme et la promotion délibérée de la violence sont une autre facette de cette médaille.

Certains courants favorables au terrorisme, à la violence et à l'extrémisme utilisent délibérément de fausses accusations pour attiser les différences religieuses et sectaires ; mais les musulmans d'Allemagne et les peuples libres du monde, grâce à leur prise de conscience, peuvent déjouer ce stratagème, a ajouté le diplomate iranien.

Le directeur général des affaires européennes occidentales a également mis en garde le gouvernement allemand contre les répercussions de ces mesures subversives : « Des mesures de ce type constituent un exemple clair d'entrave à la liberté d'expression et de pensée, et encouragent pratiquement la violence et l'extrémisme.