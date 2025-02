L'Iran rejette les accusations vides des États-Unis concernant le Yémen

La mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a envoyé une lettre au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU jeudi, heure locale, à la suite des remarques du représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, Dorothy Shea : « Washington ne peut pas cacher sa responsabilité dans la complicité avec les crimes de l'entité sioniste en accusant l'Iran ».

Elle a ajouté : « Contrairement aux États-Unis, qui envoient des armes et apportent un soutien financier important aux crimes de l'entité sioniste pour la renforcer dans son agression permanente contre les peuples opprimés de la région, la République islamique d'Iran a été et restera attachée aux principes fondamentaux du droit international, à la Charte des Nations unies et aux résolutions du Conseil de sécurité.

La mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a également nié toute violation de l'embargo sur les armes et toute participation à l'escalade du conflit au Yémen, soulignant que « La position de la République islamique d'Iran sur la crise yéménite a toujours été unifiée et stable. Cette crise doit être résolue par un processus politique inclusif qui garantisse l'indépendance, la souveraineté nationale, l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays ».

La mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a une nouvelle fois déclaré : Depuis le début de la crise yéménite, la République islamique d'Iran a appelé à une cessation immédiate de l'agression, à un cessez-le-feu, à l'ouverture de pourparlers sérieux entre les parties yéménites et à une résolution pacifique de la crise sans aucune ingérence étrangère.

Elle a souligné que « L'avenir du Yémen doit être déterminé uniquement par le peuple de ce pays, et une paix durable ne peut être obtenue que par la diplomatie, le respect de la souveraineté nationale et l'adhésion au droit international, et non par des interventions militaires ou de fausses accusations.

Le représentant permanent adjoint des États-Unis auprès des Nations unies a réitéré les accusations de Washington à l'encontre de la République islamique d'Iran concernant le mouvement Ansar Allah au Yémen, alléguant qu'elle lui fournit des ressources financières et des armes, et a affirmé qu'« avec l'aide de l'Iran, les Houthis (Ansarallah) ont mené un certain nombre d'attaques au Yémen » :